Оренбург, 2 июня, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В Оренбуржье профсоюзы поддерживают инициативу повышения размера пенсии до двух с половиной прожиточных минимумов. Председатель Федерации профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя озвученные на Петербургском экономическом форуме замглавой правительства РФ Ольгой Голодец планы относительно размера пенсии, что в целом методология в два с половиной прожиточных минимума нормальная.

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«По методике международной организации труда, когда достойной средней заработной платой считается пять прожиточных минимумов. И соответственно, если не менее 40% брать заработка (как должна быть социальная пенсия), то пенсия в два с половиной минимума — это хорошо. В целом мы поддерживаем такую инициативу», — отметил Чирков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Вместе с тем лидер оренбургских профсоюзов отметил слабые стороны позиции, высказанной Голодец. Во-первых, это неопределенные конкретные сроки, когда пенсия достигнет двух с половиной прожиточных минимумов. Во-вторых, он выразил опасения, что может иметь место подмена понятий и игры цифрами. Когда прожиточный минимум будет либо снижаться, либо останется на одном уровне, тогда его подгонят под пенсионный показатель, но в реальности ничего не изменится.

Чирков считает, что было бы интересно провести эксперимент: как реально можно прожить на прожиточный минимум оренбургского пенсионера в 8600 рублей пожилым людям.

«На наш взгляд, необходимо провести аудит методики прожиточного минимума и определить его обоснованность и справедливость. Насколько на сегодня он адекватно просчитывается, исходя из тех цен и уровня инфляции, которые за последние три года случились», — сказал лидер профсоюзов Оренбуржья и подчеркнул, что в целом два с половиной прожиточный минимума для пенсии — это здорово, и профсоюзы поддерживают такой шаг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе Петербургского международного экономического форума Ольга Голодец напомнила журналистам о принятой стратегии развития пенсионной системы, где утвержда­ется необходимость выхода в ближайшее вр­емя на пенсию, равную двум прожиточным минимумам пенсионера.

«Это в сегодняшних условиях 16,4 тыс. ру­блей. Это наша ближа­йшая перспективная цифра, дальше мы долж­ны выйти на цифру в 2,5 прожиточных мини­мума. Мы будем наста­ивать именно на этих цифрах, потому что мы считаем их и соци­ально оправданными и экономически приемл­емыми», — сказала заместитель председателя правительства РФ.