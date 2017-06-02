Пекин, 2 июня, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Китайская академия аэрокосмосмических технологий и аэродинамики (СААА) сообщила о новом рекорде, установленном беспилотным аппаратом «Цайхун», работающем на солнечной энергии. Беспилотный летательный аппарат поднялся на высоту 20 тыс. метров.

МИД РФ

По словам Ши Вэня— руководителя департамента академии, отвечающего за разработку беспилотников, тестовый полет «Цайхуна», что в переводе с китайского означает «радуга», состоялся 1 июня. Аппарат поднялся в воздух ранним утром и вернулся на аэродром поздним вечером, пишет «Жэньминь жибао».

«Благодаря современным солнечным батареям, установленным на крыльях беспилотника, «Цайхун» способен оставаться в воздухе на протяжении нескольких месяцев и даже лет. Во время полета на высоте в 20 тыс. метров батареи беспилотника постоянно находятся в заряженном состоянии», — сообщил журналистам Ши Вэнь.

Представитель академии не стал раскрывать подробные характеристики аппарата, сообщив лишь что длина «Цайхуна» составляет 14 метров, размах крыльев — 45 метров. «Цайхун» стал первым китайским беспилотников, достигнувшим высоты 20 тыс. метров.

Абсолютный рекорд принадлежит американскому Helios Prototype, разработанному AeroVironment Inc в августе 2001 года. Американский беспилотник достиг высоты 24 524 метра, однако это был кратковременный набор высоты, в то время как «Цайхуна» совершает длительные перелеты на 20 тыс. метров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай получил лицензию на экспорт беспилотных летательных аппаратов. Беспилотник CH-5, выполняющий задачи по обнаружению и уничтожению противника на Земле, был представлен публике на международном авиасалоне Airshow China-2016, открывшемся 1 ноября в Чжухае.