Москва, 2 июня, 2017, 09:28 — ИА Регнум. «Из 167 домов, где по вопросу реновации высказалось не менее 50% граждан, за выход из программы проголосовало 67 домов, — говорит он. — Еще у нас есть 3 дома, которые проголосовали по протоколам (общих собраний жильцов), итого сегодня мы имеем 70 домов».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

При этом Данилин добавил, что по состоянию на 1 июня 2017 года по данному вопросу проголосовали 47,5% собственников и нанимателей жилья.

«В 4123 домах две трети (то есть необходимое большинство) проголосовали за снос пятиэтажек», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложенная мэрией Москвы инициатива по сносу нескольких тысяч домов, которая повлечет за собой коренную перестройку исторического облика города, вызвала активное противодействие со стороны граждан. Ряд непарламентских партий, общественных объединений и муниципальных депутатов выступили с инициативой проведения референдума по данному вопросу.

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