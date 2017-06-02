Новосибирск, 2 июня, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Индексацию тарифов нужно привязывать не к официальной инфляции, а к уровню доходов населения, сказал ИА REGNUM председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, комментируя заявление генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» Михаила Кузнецова о том, что энергетическим компаниям России нужен не резкий рост тарифов, а гарантия того, что они будут индексироваться в соответствии с инфляцией. Об этом Кузнецов говорил в ходе круглого стола «Инвестиции в теплоснабжение — стимул развития российской экономики» на полях Петербургского международного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет ЖКХ

Читайте также: Энергетикам нужен не рост тарифов, а гарантии индексации — гендиректор СГК

«Привязка инфляции к уровню дохода населения, а не к официальной инфляции особенно актуальна для людей пожилых, которых коммунальные платежи зачастую уже сейчас оставляют без средств к существованию. Задача ведь не в том, чтобы ободрать население как липку, а в том, чтобы обеспечить комфортные условия проживания в наших городах и создать условия для экономического роста — низкая стоимость тарифов в этом смысле один из ключевых макроэкономических показателей», — отмечает Антонов.

При этом общественник сказал, что абсолютно согласен с Михаилом Кузнецовым в том, что энергетическим компаниям «действительно не требуется повышение тарифа».

«Он достаточен. Это видно и по экономическим показателям компании, и по привычке жить на широкую ногу. А вот резервы по повышению эффективности у такой огромной компании всегда есть. Именно в этом направлении нужно двигаться, а не высчитывать процент инфляции. А вот в чем я с Кузнецовым не согласен, так это с его оценкой уровня тарифов в Новосибирске как самых низких по стране. Общий уровень у нас средний, да и по стоимости электроэнергии мы хоть и в первой десятке, но, конечно, не первые. Аккуратнее нужно с цифрами», — считает Ростислав Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гендиректор ООО «Сибирская генерирующая компания» Михаил Кузнецовв ходе круглого стола «Инвестиции в теплоснабжение — стимул развития российской экономики» на полях Петербургского международного экономического форума напомнил о случае единовременного повышения тарифов в Новосибирске на 10%, которое признали законным все контролирующие органы, но которое было пересмотрено «по политическим мотивам». Кузнецов отметил, что «наше ценообразование и экономика зависят от политических решений» и «пока это так, никаких серьезных инвестиций в отрасль мы не дождемся».

«За свои регионы могу сказать совершенно откровенно: в подавляющем большинстве мест, чтобы решить наболевшие проблемы теплоснабжения и улучшить ситуацию в этой сфере, нам не нужно повышения тарифа, он достаточен. Всё, что нужно — гарантии, что он будет расти параллельно с уровнем инфляции. Ведь наши расходы тоже растут с инфляцией. Мы не просим ничего сверхъестественного. Сложно поверить, но у нас тоже работают люди, которые ходят в те же магазины, и им тоже нужно, чтобы их зарплата росла с инфляцией», — заявил Кузнецов.

Напомним, новосибирцы на протяжении пяти месяцев, с декабря 2016 года, выходили на массовые митинги и акции протеста, требуя отменить подписанное губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким постановление о росте тарифов на услуги ЖКХ — для Новосибирска рост с 1 июля 2017 года должен был составить сразу 15% (и это средний показатель). Под общественным натиском и негативной реакцией некоторых депутатов глава региона в апреле 2017 года скорректировал решение о повышении тарифов — согласно поправкам, плата за ЖКУ в Новосибирске с июля устанавливается на уровне рекомендованных федеральным центром 4% по сравнению с текущими.