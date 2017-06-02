В стычке двух группировок на западе Москвы погибли два человека
Москва, 2 июня, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Число жертв перестрелки в Москве в ночь на 2 июня увеличилось до двух, передает радиостанция «Говорит Москва».
(сс) CWitte
Оружие
Уточняется, что в ходе стычки с применением холодного и огнестрельного оружия ранены трое. Инцидент произошел на улице Крылатские Холмы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в московской полиции заявляли о гибели одного и ранении четверых участников происшествия. Стычка произошла ночью между домами №5 и №7 на улице Крылатские Холмы. Перестрелка стала результатом конфликта между двумя группами.
По данным полиции, двое из четверых пострадавших получили ножевые ранения. На место ЧП выехали полицейские и бригады скорой помощи.
Читайте также: В Тюмени неизвестные расстреляли мужчину в подъезде