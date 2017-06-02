Москва, 2 июня, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Число жертв перестрелки в Москве в ночь на 2 июня увеличилось до двух, передает радиостанция «Говорит Москва».

(сс) CWitte Оружие

Уточняется, что в ходе стычки с применением холодного и огнестрельного оружия ранены трое. Инцидент произошел на улице Крылатские Холмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в московской полиции заявляли о гибели одного и ранении четверых участников происшествия. Стычка произошла ночью между домами №5 и №7 на улице Крылатские Холмы. Перестрелка стала результатом конфликта между двумя группами.

По данным полиции, двое из четверых пострадавших получили ножевые ранения. На место ЧП выехали полицейские и бригады скорой помощи.

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