Манчестер, Великобритания, 2 июня, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Юнайтед» договорилось с «Интером» о переходе полузащитника Ивана Перишича. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

«Манчестер Юнайтед»

По информации издания, оба клуба согласовали условия трансфера хорватского футболиста. Речь идет о 52 млн евро в качестве суммы отступных.

Кроме того, «манкунианцы» ведут переговоры с самим футболистом об условиях контракта. Зарплата игрока составит, предположительно, 7 млн евро в год.

В минувшем сезоне Перишич сыграл за «Интер» в 41 матче. На его счету 10 голов и 10 голевых передач. Контракт хорватского полузащитника с миланским клубом рассчитан до 2020 года.