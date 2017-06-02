Потсдам, Германия, 2 июня, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, с этого момента многие уже не видят Вашингтон в роли лидера, пишет 2 июня Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полный назад

«События в США поражают мировую общественность: сначала избрание Трампа в президенты, затем — его позиция на саммите G7, и наконец, решение о выходе из соглашения по климату», — отмечает в интервью изданию авторитетный германский ученый, директор Потсдамского института изучения климатических исследований, а также советник правительства ФРГ Ханс Йоахим Шельнхубер.

Как известно, Трамп заявил, что готов пересмотреть соглашение, но Шельнхубер полностью исключил пересмотр договоренностей.

«Либо США выполняют требования, либо — нет, — отмечает он. — Кто снаружи, тот будет снаружи».

Ученый подчеркивает, что в рамках соглашения каждая страна обязана прилагать большие усилия, чтобы тем самым «сообща» бороться с изменением климата: страны пообещали удержать повышение глобальной температуры на уровне двух или 1,5 градусов Цельсия.

«Только сотрудничая, мы сможем справиться с глобальной проблемой», — добавил Шельнхубер.

Директор института подчеркнул, что мировой климат зависит не только от Китая или США, которые являются «главными нарушителями» окружающей среды, а также от ЕС, Индии и других стран.

«США вышли из соглашения. Это значит — американский век заканчивается, — отмечает ученый. — Начинается новый виток сотрудничества с Китаем и, возможно, с Индией».

Напомним, Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, которое подписали 194 страны в декабре 2015 года. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который так и не был выполнен.