Москва, 2 июня, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством «Автостат», во второй половине мая 2017 года цены на новые легковые автомобили в России поменяли 14 автопроизводителей, результаты исследования компания опубликовала 1 июня.

Reg-gai.ru Легковые авто

Немецкая компания Mercedes-Benz подняла цены на E-Klasse, модель в кузове универсал стала дороже на 2,3−5%, при этом стала доступна новая её комплектация All-Terrain E 350d 4MATIC, стоимость которой составила 4 млн 680 тыс. рублей.

Цены на машины в кузове седан серий Е 300, Е 350, Е 400 и AMG возросли на 03, — 0,6%. Серия Е 200 получила новые варианты комплектаций в диапазоне цен от 2 млн 960 тыс рублей до 3 млн 920 тыс. рублей. Таким образом минимальная цена на автомобиль уменьшилась на 0,7%, а максимальная увеличилась на 0,3%.

Седан S90 шведской компании Volvo подорожал на 1,7 — 2,5%, S60 на 1,7 — 5,1%, S60 Cross Country на 4,8%. Универсалы и кроссоверы также стали дороже. V60 Cross Country увеличил цену на 0,8 — 0,9%, V90 Cross Country на 1,7 — 2,2%. XC90, оборудованный дизельным мотором объемом 2 л и мощностью 235 л.с. увеличил цену на 1,2 — 1,4%.

Некоторые компании наоборот — решили снизить цены. Так решила поступить Subaru, сделав дешевле модель Forester в варианте 1A на 2,4%. Цена на вариант VF также снизилась на 2,8%.

Volkswagen снизил цену на модель Passat в кузове седан и двигателем 1,8 л (180 л.с.) на 4,4 — 4,7%. Также компания поступила и с универсалом Passat Variant — он подешевел на 0,5 — 8,7%.

Седан R4 в комплектации Comfort MT узбекского автпроизводителя Ravon стал доступнее на 2,0%, в комплектации Optimum AT — на 1,7%. Однако, вариант Elegant AT подорожал на 1,6%.

Напомним, 16 мая агентство «Автостат» опубликовало результаты исследования изменения цен на новые легковые автомобили за период с 16 апреля по 15 мая 2017 года. За данный период цены поменяли 16 компаний.