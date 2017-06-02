Ярославль, 2 июня, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Инкриминируемые Бобровскому и другим обвиняемым действия происходили в апреле 2016 года, как раз в это время он заявился на праймериз «Единой России» по выборам депутатов Госдумы по линии «Молодой гвардии», активистом которой являлся.

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По данным следствия, в апреле 2016 года депутат договорился со своими друзьями поговорить с 35-летним ярославцем. Они занимались обналичиванием денежных средств и заподозрили своего «партнера по бизнесу» в пропаже нескольких миллионов рублей. Разговор не задался, и мужчина попытался убежать. Его догнали, связали, поместили его в автомобиль и перевезли в неустановленное следствием строение, а затем в квартиру в Ярославле, продолжая требовать от него денежные средства и удерживая его в этой квартире несколько дней. В течение трех дней потерпевшего против его воли перемещали по Ярославлю и области на автомашине и удерживали в помещениях, при этом постоянно били и угрожали. Когда похищенного привезли в банк для снятия денег, то мужчине удалось вырваться и привлечь внимание охранников. Похитителей задержали.

«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу. Все пятеро признали свою вину. Четверо, включая депутата Бобровского, заключили соглашение со следствием. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, но поскольку они свою вину признали и активно сотрудничали со следствием, то срок может быть не таким большим», — сказал корреспонденту ИА REGNUM прокурор отдела надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Ярославской области Сергей Галыгин.