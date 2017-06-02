Москва, 2 июня, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Правительство РФ сняло ряд ограничений на поставки турецкий продуктов питания. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

Клубника

Согласно документу, из перечня, утвержденного постановлением правительства от 30 ноября 2015 года, исключены свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, а также свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника.

Запрет на выполнение определенных видов работ и оказание услуг организациями, которые находятся под юрисдикцией Турции или подконтрольны турецким гражданам и организациям, также отменяется.

Речь идет о строительной сфере, деятельности туристических агентств и гостиниц, деревообработке, проведении технических испытаний, исследований и анализа. В этих сферах турецкие компании смогут оказывать услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Напомним, эмбарго было частично снято в октябре 2016 года, тогда Россия разрешила ввоз ряда фруктов (косточковые и цитрусовые).

В марте 2017 года правительство России сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики из Турции.