Москва, 2 июня, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ряда ограничений на поставки продуктов из Турции, сообщается на сайте правительство РФ.

(сс)Unknown Продукты

Из перечня сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены к ввозу в Россию, исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлаждённые огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника.

Кроме того, отменён запрет на выполнение определённых видов работ и оказание ряда услуг организациями, находящимися под юрисдикцией Турции.

В частности отменён запрет на выполнение определённых видов работ, включающих строительство зданий, инженерных сооружений, строительные специализированные работы; деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технические испытания, исследования и анализ; деятельность туристических агентств и других организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ сформировало список турецких товаров, которые могут попасть под санкции, введенные в отношении Турции в конце ноября 2015 года в связи со сбитым бомбардировщиком Су-24.

Напомним, 24 ноября ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии. Погиб российский военный летчик.

Читайте также: Путин частично снял экономические ограничения с Турции