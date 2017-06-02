Киев, 2 июня, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Решение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой окончательно принято, написал 2 июня на президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

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Соглашение о создании ЗСТ полностью одобрено правительством Украины и Канады после того, как его подписал генерал-губернатор Канады. Таким образом, канадский рынок откроется для 98% украинских товаров.

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Президент Украины назвал подписание соглашения формированием «треугольника свободной торговли Украина — Канада — ЕС», имея ввиду недавно ратифицированное Нидерландами соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Напомним, переговоры о создании ЗСТ между Украиной и Канадой начались летом 2016 года, когда между странами было подписано соглашение. После этого документ был ратифицирован сначала Верховной радой, а затем обеими палатами Канады.

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Тем не менее, как считают эксперты, Канада не является самым выгодным партнером Украины. Так, в 2015 году Украина экспортировала в Канаду товаров на $30,2 млн, тогда как Канада отправила на Украину продукции на $206,3 млн — почти в семь раз больше.