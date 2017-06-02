Москва, 2 июня, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Региональным властям рекомендуется предоставлять отчеты по решению проблемы обманутых дольщиков в соответствии с утвержденной единой формой плана-графика. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Высшим должностным лицам… субъектов Федерации рекомендовано утвердить до 1 августа 2017 года региональные планы-графики, приведенные в соответствие с установленной формой, а также ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Минстрой России актуализированный региональный план-график и информацию о ходе его реализации», — говорится в справке к распоряжению.

Вместе с тем, по словам депутата Госдумы Александра Сидякина («Единая Россия»), по состоянию на первый квартал 2017 года на контроле рабочей группы партии остаются 928 проблемных жилых объекта, находящиеся в 73 субъектах РФ, где насчитывается 131 744 «обманутых дольщиков». Около 40 тысяч из них включены в официальный реестр по ФЗ-214.

Наиболее острой ситуация остается в Санкт-Петербурге (15 415 «обманутых дольщиков»), Москве (14 727), Краснодарском крае (9 730), Самарской (5 944), Челябинской (5 313), Новосибирской (4 985), Ростовской (3 948) и Саратовской (3 107) областях.