Анадырь, 2 июня, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Более 400 жителей Чукотского автономного округа вынуждены сутками дожидаться рейса в Москву потому, что компания «ВИМ-Авиа» срывает своё расписание. С жалобой в Росавиацию обратился глава региона Роман Копин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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«Обстановка очень серьезная, — пояснил он. — В аэропортах Чукотки более 400 пассажиров не могут вылететь на «большую землю». Это не только жители Анадыря, но и других населенных пунктов. И если в первом случае, анадырцы могут вернуться домой, то пассажиры, прибывшие из отдалённых сёл, вынуждены ночевать в окружном аэропорту».

Вылета, назначенного на 31 мая, люди вынуждены ждать до 3 июня, и то эта дата рейса авиакомпанией пока официально не подтверждена. Ситуация усугубляется тем, что в регионе начался отпускной сезон, и количество пассажиров только увеличивается. Кроме того, это уже второй случай подряд, когда «ВИМ-Авиа» срывает собственное расписание, откладывая вылет на несколько дней.

При это обеспечением тех, кто вынужден ждать, горячим питанием и расселением занимается не авиаперевозчик, а правительство региона. Кормить и предоставлять жильё людям будут по поручению главы Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня жалобу в Росавиацию на «ВИМ-Авиа» направил губернатор Магаданской области Владимир Печёный. На Колыме люди тоже были вынуждены по нескольку дней ждать вылета, и это случается уже не в первый раз.

«Они никогда в принципе не отличались пунктуальностью на дальние рейсы. У них слишком много рейсов и достаточно мало самолётов, самолёты довольно старые, вероятно, они требуют достаточно частого техобслуживания, а загружены они по максимуму. И как только один отправляется на техосблуживание, по всей цепочке и Благовещенск, и Магадан, сразу начинает лететь расписание. Почему с ними скандально получается — они не умеют организовать свою работу в ситуации отмены рейсов», — комментировал проблемы с «ВИМ-Авиа» председатель общественной палаты Магаданской области Яков Радченко.

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