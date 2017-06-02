Москва, 2 июня, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Власти США, которые 1 июня ввели новые ограничительные меры против компаний и бизнесменов России, множат проблемы в отношениях с Москвой. Об этом, как передает НТВ, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«К сожалению, приходится констатировать, что константой американской политики на российском направлении остаются санкции, — говорит Рябков. — На такой основе восстанавливать отношения крайне сложно».

По словам дипломата, официальный Вашингтон только «множит завалы» в отношениях с РФ, накопившиеся при администрации Барака Обамы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2017 г. власти США ввели санкции против ряда граждан России, Китая и Северной Кореи, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию северокорейской ядерной программы.

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