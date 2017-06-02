Ярославль, 2 июня, 2017, 08:50 — ИА Регнум. 16 июля в Ярославле жители части Ленинского района выберут депутата Ярославской областной думы. На сегодняшний день парламентские партии определились со своими кандидатами. На заседании Избирательной комиссии Ярославской области были заверены списки кандидатов от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»

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Региональное отделение «Единой России» выдвинуло на эти выборы исполняющего обязанности председателя муниципалитета Павла Дыбина, который 28 мая выиграл партийное предварительное голосование. «Справедливая Россия» выдвинула помощника депутата муниципалитета Ярославля, члена Общественного совета Избирательной комиссии области Анатолия Рыкова, КПРФ сделала ставку на Илью Тушина, который ранее баллотировался от партии в муниципалитет и областную думу в Ленинском районе Ярославля, но избран не был. Областное отделение ЛДПР выдвинуло депутата собрания представителей Переславского муниципального района Андрея Ватлина.

Путем самовыдвижения на довыборы заявился экс-депутат ярославского муниципалитета, главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон, который последние 20 лет принимал участие практически во всех избирательных кампаниях, которые проходили на территории Ярославской области.

Такая конфигурация кандидатов ясно дает понять, что конкурентной борьбы на дополнительных выборах не будет. Сознательно, по договоренности, или из-за кадрового дефицита парламентские партии не стали выдвигать на эту кампанию кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию кандидату партии власти. Можно вспомнить, что изначально данные довыборы обещали быть конкурентными. На праймериз «Единой России» сразу обозначились два лидера — Павел Дыбин и исполнительный директор ООО «СК «Прогресс» Илья Тедеев. Но Тедеев не стал участвовать в праймериз по неизвестным причинам. Павел Дыбин выиграл внутрипартийные выборы, получив в свою поддержку 973 голоса, из пришедших на праймериз 1383 избирателей.

Кресло депутата от одномандатного избирательного округа № 9 стало вакантным после того, как депутат Илья Осипов был избран в Государственную Думу Российской Федерации. Мандат Ильи Осипова был вакантным с осени 2016 года. Его сменщик будет работать в облдуме чуть более года.

Интересно, что по избирательному округу № 19 довыборы не проводятся. Депутат Виктор Тамаров, представлявший этот округ в региональном парламенте, написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с обвинительным приговором суда. Несмотря на это, депутаты областной думы так и не освободили его от статуса народного избранника, хотя заявление было подано им еще в марте. Если бы парламентарии оперативно лишили своего коллегу полномочий, то довыборы по его округу могли бы состояться в сентябре. Вероятно, вопрос с освобождением Тамарова от полномочий и назначения выборов затягивается из-за отсутствия у «Единой России» и сильного кандидата на его место.