Москва, 2 июня, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ одобрен проект соглашения между правительствами России и Индии о совместном производстве фильмов, сообщается на сайте правительства РФ.

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Соглашением определяются условия присвоения фильмам совместного производства статуса «национальный фильм».

Разрешается въезд на территорию каждого из государств съёмочной группы другой стороны, временный ввоз и вывоз оборудования и материалов для производства совместных фильмов.

Также соглашением устанавливаются размеры долей финансовых вкладов сопродюсеров.

В настоящее время Россия заключила аналогичные двусторонние соглашения о сотрудничестве в аудиовизуальной сфере с Канадой, Италией, Болгарией, ФРГ, многостороннее соглашение со странами СНГ.

Напомним, с 1994 года Российская Федерация участвует в Европейской Конвенции о совместном кинопроизводстве.

Заключение соглашения с Индией обусловлено тем, что Индия — одна из крупнейших кинопроизводящих стран азиатского региона.

Подписание соглашения позволит расширить прокатные возможности фильмов российско-индийского производства, будет способствовать развитию российского кинопроизводства, укреплению культурных связей между Россией и Индией.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Индией. В 2000 году Россия и Индия подписали Декларацию о стратегическом партнёрстве, в которой была закреплена тесная координация подходов к обеспечению международного мира и безопасности, к решению актуальных глобальных и региональных проблем.

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