Москва, 2 июня, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Сигнал был зарегистрирован с помощью двух гравитационных детекторов лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO). По словам ученых, черные дыры могут объединяться в пары через долгое время после их формирования. Это подтверждает теорию относительности Эйнштейна.

Shef.ac.uk Черные дыры

Особенность этой пары черных дыр заключается в том, что у одной из них собственный момент вращения не совпадает по направлению с полным моментом орбитального движения пары. Это говорит в пользу гипотезы, что данные черные дыры сформировались в плотном звездном скоплении отдельно друг от друга, а уже затем образовали двойную систему.

Волны, зафиксированные LIGO, были порождены столкнувшимися черными дырами. В результате их слияния образовалась новая черная дыра с массой, составляющей около 49 солнечных масс.

Интересно, что это событие стало третьим из зафиксированных учеными. В первых двух событиях черные дыры находились на расстоянии 1,3—1,4 млрд световых лет друг от друга. В третьем событии расстояние составило примерно 3 млрд световых лет.

Исследователи ждут новых событий. Они хотят зарегистрировать гравитационные волны не только от слияния черных дыр, но и нейтронных звезд, а также от других источников.