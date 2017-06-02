Самара, 2 июня, 2017, 08:54 — ИА Регнум. В результате прохождения грозового фронта 1 июня на территории села Ясная Поляна в Шенталинском районе произошло повреждение конструкций крыш 10 частных жилых домов, опор и линий электропередач, газопровода низкого давления диаметром 50 мм. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС региона, по предварительным данным выведены из строя 3 опоры линии электропередач (ЛЭП) протяженностью коло 200 м и газопровод — около 200 м.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия стихии

«В результате происшествия пострадавших нет, — констатировали в ведомстве. — На место происшествия направлены оперативные группы. Количество населения, проживающего в частных домах уточняется. Эвакуация населения в пункты временного размещения не планируется, жители будет размещены у родственников. Восстановление электроснабжения потребителей осуществляется силами Бугульминских электросетей. Работы по восстановлению газоснабжения потребителей осуществляются силами Управления «Шенталарайгаз» филиала «Самарагаз» ООО СВГК».

Всего к ликвидации последствий привлечены: 41 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники.

В Самаре 1 июня около 17:30 возле дома на улице Батайской сломанное ветром дело придавило 59-летнего мужчину. По предварительным данным он получил травмы головы и позвоночника. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС России объявило об ухудшении погодных условий в ряде регионов Поволжья. Шквалистый ветер ожидается в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. По данным Приволжского управления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды, погодой на Средней Волге в течение недели будет управлять серия атлантических циклонов, перемещающихся по северным широтам Европейского материка, — пояснили в ведомстве. — Фронтальные разделы одного из них уже в ближайшие сутки принесут грозовые дожди разной интенсивности и усиление ветра. В середине недели циклонический вихрь, покинув Самарский регион, унесёт с собой зону сплошной облачности, появится солнце, температура воздуха повысится до летних значений, но ему на смену подойдёт очередной циклон. Вновь пройдут дожди, прогремят грозы и в конце рабочей недели за холодным фронтом похолодает.

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