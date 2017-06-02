Вашингтон, 2 июня, 2017, 08:44 — ИА Регнум. В США принят на вооружение прошедший приемку новейший авианосец USS Gerald R. Ford, сообщает пресс-служба ВМС США.

USS Gerald R. Ford

Его конечная стоимость составила $12,9 млрд. Достроить «авианосец будущего» должны были еще в 2016 году (был заложен в 2009 году на верфи города Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния), однако опоздали на 15 месяцев.

Приемочные испытания заняли три дня, в их ходе экипаж показал все возможности корабля по проведению операций в открытом море. Всего было выполнено более 500 демонстраций и инспекций корпуса корабля, механических и электрических систем.

CVN-78 «Gerald R. Ford» (Джеральд Р. Форд) назван в честь 38-го президента США — единственного, который не был избран на выборах, а вступил в должность после отставки Ричарда Никсона. Это головной авианосец в новейшей серии CVN-21, которая должна сменить авианосцы класса «Nimitz».Полностью корабль будет готов к выполнению своих функций к 2020 году. На воду его спустили в ноябре 2013 года, с тех пор почти четыре года решались проблемы с интеграцией его систем.

Уже заложен еще один авианосец той же серии — «Джон Ф. Кеннеди» (CVN-79), его киль заложили в августе 2015 года. Сделка по постройке четвертого авианосца CVN-80 «Энтерпрайз» была оформлена в мае 2016 года.

Сохранив общую конструкцию корпуса «Nimitz», они превзойдут своих предшественников по техническим возможностям. В частности, на судне установлена новая система боевого управления, размер взлетно-посадочной палубы вырос, что позволяет увеличить количество самолетовылетов на 20%, они могут проводиться почти в любых метеоусловиях.