Брюссель, 2 июня, 2017, 08:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день ЕС является крупнейшим торговым партнером Китая, а Китай, в свою очередь, — второй крупнейший торговый партнер (после США) в ЕС, пишет 1 июня Der Spiegel.

Флаг КНР

Объем взаимной торговли вырос с €306 млрд в 2007 году до €515 млрд в 2016 году.

ЕС импортирует из Китая больше, чем экспортирует. Из Китая на рынки ЕС поступает не только дешевая одежда, игрушки, но чаще всего — смартфоны и оборудование для промышленности.

Из всех стран ЕС наибольшую выгоду от торговли с Китаем получает Германия.

Китай уже на протяжении нескольких лет является основным рынком сбыта автомобилей марок Volkswagen, Daimler, BMW: каждый третий автомобиль немецких концернов продают именно в Китае.

На фоне отстранения США от ЕС, как в экономическом, так и в политическом плане, грядет новое, углубленное сотрудничество Китая и ЕС, пишет издание.

Об этом свидетельствуют подписанные между Германией и Китаем 1 июня новые соглашения об углублении взаимной торговли.

2 июня состоится встреча премьер-министра Китая Ли Кэцяна в представителями членов и органов ЕС в Брюсселе.

Обе стороны надеются на дальнейшее углубленное партнерство, а также на кооперацию в сфере защиты окружающей среды.