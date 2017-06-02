Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 08:33 — ИА Регнум. В ходе переговоров с представителями международного инвестиционного сообщества и с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций президент сказал:

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Уже сейчас инфляция составляет порядка 4,1% в годовом выражении, рассчитываем, что по итогам года этот показатель будет ниже целевого ориентира в 4%».

Путин отметил, что возможности для бизнеса в России расширяются, о чем свидетельствует постепенное снижение ключевой ставки Банком России и ставок по коммерческим кредитам.

«В целом экономика российская вышла на положительную динамику, как вы знаете», — сказал он.

Президент подчеркнул, что на протяжении трех кварталов растет ВВП страны, и это при том, что ситуация на мировых рынках отнюдь не благоприятна.

Он отметил, что зависимость российской экономики от внешней конъюнктуры снизилась. Очень важно, что в российской экономике начали работать новые факторы развития.

Напомним, 1 июня открылся ПМЭФ, который продлится до 3 июня. На полях форума председатель совета Фонда «Центр стратегических разработок», экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что «мы не можем с уверенностью говорить, что все уже хорошо, и мы выходим из кризиса».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что достижение целевого показателя инфляции в четыре процента по итогам 2017 года — одна из приоритетных задач Центробанка, однако такой показатель нельзя считать низким.

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