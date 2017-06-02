Ньюпорт-Ньюс, США, 2 июня, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Военно-морские силы США получили атомный многоцелевой авианосец CVN-78 «Джеральд Р. Форд» (Gerald R. Ford). Церемония передачи корабля от производителя заказчику состоялась на базе Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния, сообщает сообщила пресс-служба ВМС США.

Выход на заводские испытания, 8 апреля 2017 года

Новейший авианосец, произведенный компанией Huntington Ingalls Industries, является самым дорогим в мире. По оценкам, его стоимость составляет около $13 млрд. Приемочные испытания корабля были успешно закончены 26 мая.

Строительство корабля велось с 2009 года. Предполагается, что летом 2017 года он будет включен в боевой состав ВМС. После размещения экипажа авианосец совершит ряд выходов в море, затем, в 2020 году, он достигнет уровня полной боевой готовности.

Авианосцы класса Gerald Ford должны заменить собой корабли класса Nimitz. Новые корабли обладают той же общей конструкцией корпуса, однако получат расширенные технические возможности. В числе прочего у них будут более совершенные система боевого управления, ядерная силовая установка, электроэнергетическая система.

Кроме того, авианосцы Gerald Ford будут иметь большую по размерам взлетно-посадочную палубу. Благодаря этому число самолетовылетов возрастет на 20% и почти не будет зависеть от метеоусловий.

В 2015 году был заложен киль второго авианосца серии, CVN-79 «Джон Ф. Кеннеди». В 2016 году состоялась сделка по строительству третьего корабля — CVN-80 «Энтерпрайз». Заказ четвертого авианосца может быть оформлен в 2023 финансовом году.

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