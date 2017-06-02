Сантьяго, 2 июня, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Правительство Чили 1 июня выразило «глубокое разочарование» решением США выйти из Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года, сообщает информационное агентство EFE.

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«Парижское соглашение является одним из самых важных достижений международного сообщества. Оно является основой для принятия мер по решению проблемы изменения климата в XXI веке», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чили.

«Чили является весьма уязвимой страной в плане изменения климата. В последние годы мы пострадали от наводнений и разрушительных пожаров, связанных с климатическими изменениями, и в этом смысле его реализация имеет решающее значение для благополучия нынешних и будущие поколения», — говорится в официальном заявлении правительства Чили.

К этому стоит прибавить долгосрочные, но при этом не менее серьезные процессы, такие как увеличение продолжительности засушливых циклов и подкисление океана, говорится в документе.

Министерство иностранных дел Чили напомнило, что соглашение в Париже было подписано президентом Чили Мишель Бачелет 24 апреля и стало законом в стране с 23 мая 2016 года, когда оно было опубликовано в официальном издании правительства Diario Oficial.

«Чили представила конкретные обязательства по сокращению выбросов и увеличению адаптационных возможностей наших территорий», говорится в заявлении.

Национальный вклад Чили составит сокращение выбросов на 30% в расчете на единицу ВВП к 2030 году собственными силами и до 45% при международной помощи. Кроме того, правительство Чили обязалось проводить активную политику лесовосстановления.

«Правительство Чили будет продолжать работу по укреплению международных альянсов для создания более устойчивого мира, в том числе за счет эффективного осуществления Парижского соглашения», — заключается в заявлении.

«На сегодняшний день все инвестиции государственного сектора будут включать в свои расчеты загрязнение и воздействие на окружающую среду. Каждая тонна углерода, испускаемого (в атмосферу) будет иметь социальную цену $40 за тонну», — заявила президент Бачелет сразу после выступления Трампа.

Напомним, американский президент Дональд Трамп 1 июня заявил в своей речи из Белого дома о решении вывести США из Парижского соглашения об изменении климата, подписанном 192 странами в 2015 году.

Между тем, 28-я статья Парижского соглашения гласит, что любая страна, которая ратифицировала договор, может денонсировать его и запросить выход только по прошествии трех лет после его вступления в силу. США ратифицировали Парижское соглашение 3 сентября 2016 года.