Биробиджан, 2 июня, 2017, 08:26 — ИА Регнум. В Биробиджане в отношении руководства дома ребенка возбуждены административные дела по факту выявления в ходе проверки ячневой крупы с металломагнитной примесью, сообщает управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Металическая стружка [ BellaBalla

Руководством ОГКУЗ «Дом ребенка специализированный» были закуплены и использовались для употребления в пищу детям четыре партии крупы не соответствующих требованиям нормативных документов.

В ячневой крупе была выявлена мучка и металломагнитная примесь в количестве 3,3 миллиграмма на килограмм с размерами частиц 1,7 миллиметра. Партии овсянки и риса были без маркировки, а в партии пшена нашли поврежденные и испорченные ядра.

Заключение о невозможности использования крупы в пищу дали сотрудники испытательной лаборатории ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора». Партии круп уничтожены.

«Вынесены постановления о наказании в виде штрафов в отношении юридического и должностного лиц. С ними проведена разъяснительная работа», — говорится в сообщении.

Дела возбуждены по статье КоАП РФ «Нарушения правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки».