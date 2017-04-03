Улан-Удэ, 2 июня, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Министерство экономического развития РФ передало управление особой экономической зоной (ОЭЗ) «Байкальская гавань» правительству Бурятии. Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали врио главы Бурятии Алексей Цыденов и замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

Travel-siberia.ru Байкальская гавань

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соглашение действует 10 лет и может быть продлено по взаимному согласию сторон. Согласно документу, власти Бурятии должны ежегодно направлять в адрес министерства отчет о результатах функционирования ОЭЗ. Если ОЭЗ будет неэффективной, то Минэкономики «вправе применять меры финансовой ответственности, в частности, требовать возврата субсидий из федерального бюджета».

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что одним из приоритетов социально-экономической политики региона является туризм. В связи с этим «возможность продолжать развитие особой экономической зоны «Байкальская гавань» является важнейшим условием для привлечения инвестиций в туристическую отрасль республики».

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«В наших планах — создание круглогодичного курорта в прибрежной зоне Байкала, передача полномочий по управлению ОЭЗ правительству Бурятии укрепит доверие инвесторов и позволит быстрее принимать важные решения», — заявил Алексей Цыденов.

Руководитель региона заверил, что «инвесторы очень заинтересованы в ОЭЗ» и намерены реализовывать свои проекты уже в нынешнем сезоне.

Цыбульский, в свою очередь, назвал это событие «историческим».

"Откровенно говоря, мы практически приняли решение о закрытии, но с приходом нового губернатора появились надежды на то, что турзона сможет и будет развиваться. С точки зрения ее расположения, ее привлекательности, туристического потенциала, она, конечно, уникальна. И нам было крайне жалко и обидно, что такой проект мог быть закрыт. Тем более что в него вложены довольно большие федеральные деньги», — отметил он.

Замминистра также подчеркнул, что инфраструктура готова, и инвесторы могут прийти и реализовывать свой проект. Завершая беседу, Цыбульский поздравил Цыденова «со вторым рождением «Байкальской гавани».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году стало известно, что правительство РФ передает полномочия по завершению строительства отдельных ОЭЗ на уровень субъектов, в том числе это касается «Байкальской гавани». В то же время ряд ОЭЗ в России упразднили.

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По информации властей Бурятии, на данный момент инвестиции в ОЭЗ «Байкальская гавань» оставили около 5 млрд рублей. Из них более 3 млрд рублей выделено из федерального бюджета; 1,7 млрд — из регионального. Сумма внебюджетных инвестиций составила около 160 млн рублей.

План развития «Байкальской гавани» включает в себя создание на первом этапе рекреационных зон «Турка» и «Пески», на втором — «Горячинск», «Бухта Безымянная» и «Гора Бычья».