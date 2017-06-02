Ханой, 2 июня, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Полиция Вьетнама раскрыла многомиллионную наркотическую сеть по производству таблеток экстази в мобильных лабораториях, сообщает 2 июня Agence France-Presse.

stevepb Наркотики

При разгроме мобильных лабораторий по производству наркотиков были арестованы пятнадцать человек, в числе которых находился главарь банды Ван Кинх Дуонг.

Мобильные лаборатории занимались производством различных наркотических веществ, в частности таблеток экстази.

«Таблетки были привезены из Хошимина в Ханой в чемоданах. В один вмещается до 5 тыс. штук весом 50 кг», — отметил репортер, освещающий данное событие.

В результате спецоперации полицией было конфисковано более 500 тыс. таблеток, 120 кг неопознанного порошка. Общая сумма изъятого оценивается на сумму $8,8 млн.

Ликвидированная сеть оценивается сотрудниками правоохранительных органов как одна из крупнейших наркотических сетей за всю историю Вьетнама, с начала 2016 года она произвела около 300 кг наркотиков.