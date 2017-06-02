Москва, 2 июня, 2017, 08:25 — ИА Регнум. В июне 2017 года Chevrolet начнет продавать в России ограниченную серию автомобиля Camaro Performance, старт продаж будет приурочен к выходу пятой части фильма «Трансформеры», об этом 1 июня сообщила пресс-служба GM Media Россия.

Chevrolet Camaro

Автомобиль будет выглядеть в точности так же, как выглядит в фильме персонаж Bumblebee в форме автомобиля. Машина получит пакет дополнительного оборудования Perfomance.

Пакет будет включать в себя: новую выхлопную систему, комплект наклеек, предназначенный для расположения между задними фонарями, черный логотип на решетку радиатора и крышку багажника, тонированные задние фонари, комплект колпаков для дисков.

Автомобили будут окрашены в цвет Bright Yellow, а на капот будут нанесены декоративные черные полосы Rally Stripe. Сообщается, что данный пакет при желании смогут приобрести все владельцы Camaro.

Напомним, в России 6-ю версию Camaro Chevrolet начала продавать в декабре 2016 года. За пять месяцев после старта продаж компания продала 130 этих машин.

Около половины проданных автомобилей относились к ограниченной серии 50th Anniversary Edition, выпуск которой был приурочен к 50-летнему юбилею модели.