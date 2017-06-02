Буэнос-Айрес, 2 июня, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Хорхе Сампаоли был официально представлен в качестве главного тренера сборной Аргентины. Об этом сообщила Ассоциация футбола Аргентины на своей странице в «Твиттере».

Хо́рхе Сампао́ли

По его словам, команде предстоит «найти свою идентичность». Он также собирается провести тщательный анализ молодёжных команд, для того чтобы создать крепкий коллектив и готовиться к предстоящим матчам.

Аргентинская сборная под руководством Сампаоли в июне проведёт два товарищеских матча: 9 июня — с Бразилией, 13 июня — с Сингапуром.

Напомним, что бывший главный тренер «Севильи» возглавил сборную Аргентины после того, как предыдущий тренер Эдгардо Бауса был отправлен в отставку.

Под руководством 59-летнего Баусы сборная Аргентины потерпела три поражения в восьми матчах отборочного турнира ЧМ-2018. Сейчас команда занимает пятое место и рискует не поехать на чемпионат мира.