Пермь, 2 июня, 2017, 08:19 — ИА Регнум. В Перми за распространение в интернете недостоверных сведений осужден 50-летний пранкер. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры, мужчина признан виновным клевете, вымогательстве и воспрепятствованию осуществлению правосудия.

Суд

Пранкер приговорен к трем годам 11 месяцам и 17 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. кроме того, пермяк оштрафован на 150 тыс. рублей и лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года 10 месяцев и 12 дней. В счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшего с пранкера взыскано 100 тыс. рублей.

Примечательно, осужденный житель Перми уже повторно привлекается к уголовной ответственности за свое пранкерство. В 2014 году суд признан мужчину виновным во вмешательстве в деятельность суда с целью воспрепятствования осуществлению правосудия оштрафовал на 180 тыс. рублей. Клеветническую информацию, порочащую репутацию судей и судебной системы, в сети интернет заблокировали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 по 2016 год пермяк распространял в интернете провокационные аудиозаписи разговоров с должностными лицами. В отдельных случаях пранкер требовал вознаграждение за удаление или нераспространение данных сведений.

Так, от начальника отдела образования городской администрации мужчина потребовал 100 тыс. рублей за удаление записи разговора о содействии в получении путевки в детский сад для ребенка. Разговор был размещен в соцсети. При обсуждении с пользователями содержания диктофонной записи пранкер привел комментарии, содержащие заведомо ложные и позорящие репутацию чиновника сведения.

Кроме того, зафиксированы провокации в отношении федерального судьи Пермского края. Мужчина представился председателем совета судей Пермского края и попросил удовлетворить жалобу представителя заинтересованного лица.