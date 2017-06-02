Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского экономического форума прокомментировал снижение банков ставок по ипотечному кредитованию на новостройки и квартиры на вторичном рынке жилья.

AlexanderStein Ипотека

По его словам, падать инфляция и будут падать ставки.

«Конечно, это не предел», — сказал Греф.

Ранее значение процентных ставок по ипотеке в Сбербанке было снижено на 0,2−0,75%. На покупку новостроек ставки снижены с 1 июня, а по остальным базовым ипотечным продуктам — с 5 июня.

Также с 1 июня на 0,2% выросла скидка на электронную регистрацию сделки для первичного жилья, она составила 0,7%.Комментируя нововведения, директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев отметил, что кредитная организация фиксирует спрос на ипотеку и предлагает оформлять ее через электронные сервисы.

«Сбербанк наблюдает стабильное восстановление спроса на ипотеку: объем заявок с начала 2017 года прирастает по отношению к аналогичному периоду 2016 года», — констатировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая заместитель председателя Сбербанка Александр Торбахов, комментируя заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева от 23 мая о снижении ставок по ипотеке могут быть снижены до уровня в шесть-семь процентов, отметил, что «все возможно».