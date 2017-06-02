Москва, 2 июня, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» намерена до 15 июня сократить свою чартерную программу рейсов. Об этом сообщает «Ассоциация туроператоров России» со ссылкой на информационное сообщение авиаперевозчика.

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«Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания», — говорится в сообщении.

При этом авиакомпания отмечает, что «ВИМ-Авиа» выполнит все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты.

Таким образом, туроператорам в ближайшее время надо будет найти замену «ВИМ-Авиа», которая пока не называет точное число отмененных чартерных рейсов.

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