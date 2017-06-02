Владивосток, 2 июня, 2017, 08:32 — ИА Регнум. В Приморье полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту отравления домашних животных догхантерами. По мнению члена краевого штаба ОНФ Марины Разумовой, действия живодёров угрожают жизни и здоровью не только четвероногих, но и людей, особенно — маленьких детей, поэтому власти обязаны реагировать на подобные случаи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Изначально активистам сообщили, что неизвестные убили щенка на улице Лесная во Владивостоке, а его труп бросили возле дороги. Когда эксперты начали разбираться в ситуации, вскрылись и другие случаи действия догхантеров в городе: периодически домашних животных травят в Советском и Фрунзенском районах, в северной части приморской столицы.

«Кто-то специально разбрасывает отравленный корм в общественных местах, во дворах и на площадках. Создаётся угроза не только домашним питомцам, но и людям, прежде всего маленьким детям, которые могут отравиться», — акцентировала Марина Разумова.

По её словам, в полицию было направлено заявление по факту отравления домашних питомцев, однако общественникам в возбуждении уголовного дела отказали. За этим последовала жалоба в прокуратуру. Надзорный орган отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вернул материалы на рассмотрение и внёс начальнику отдела полиции представление об устранении нарушений.

«Жестокое обращение с животными постепенно ведёт к тому, что люди становятся более жестокими и к людям. Власти должны реагировать на подобные факты и пресекать деятельность живодёров», — отметила общественница.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году жителей России взбудоражила весть из Хабаровского края. В интернет попали фотографии 17-летних девушек, которые издевались над животными, некоторых из них под лживым предлогом они брали из местных приютов. В рамках расследования уголовного дела вскрылось, что жертвами несовершеннолетних хабаровчанок стали не менее 15 представителей животного мира. Кроме того, девушек обвиняют в разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды.