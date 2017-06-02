Нью-Йорк, США, 2 июня, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Поступок бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, разгласившего сведения о тотальной слежке американских спецслужб, нельзя считать предательством, но назвать это правильным поступком тоже сложно, заявил российский президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Материал опубликован в журнале The Hollywood Reporter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

«Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны, он не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что действия Сноудена публичны. С другой стороны, Сноуден мог просто уволиться с той работы, которая его не устраивала, но он сделал по-другому.

«Не нужно было это делать. Если ему что-то не нравится на той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все», — сказал он.

Тот путь, который выбрал Сноуден, российский президент не одобрил. В то же время преследования Сноудена со стороны АНБ он тоже считает чрезмерными.

«Конечно, я так считаю, — сказал он. — В этом смысле Сноуден прав».

Путин отметил, что Сноуден поступил так, как считал нужным и что «это его право».

«Но если бы меня спросили, правильно он сделал или нет, мое мнение — нет, неправильно», — сказал он.

Напомним, Сноуден, работая в американских спецслужбах, в июне 2013 года передал секретную информацию АНБ газетам The Guardian и The Washington Post. Материалы касались тотальной слежки за информационными коммуникациями между людьми в разных странах мира.

В США Сноудену, получившему российское гражданство и проживающему в России, предъявлены заочно обвинения в шпионаже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Сноуден заявил, что АНБ причастна к глобальной кибератаке, осуществленной 12 мая в 74 странах мира.