Путин объяснил, почему не одобряет действий Сноудена
Нью-Йорк, США, 2 июня, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Поступок бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, разгласившего сведения о тотальной слежке американских спецслужб, нельзя считать предательством, но назвать это правильным поступком тоже сложно, заявил российский президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Материал опубликован в журнале The Hollywood Reporter.
«Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны, он не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что действия Сноудена публичны. С другой стороны, Сноуден мог просто уволиться с той работы, которая его не устраивала, но он сделал по-другому.
«Не нужно было это делать. Если ему что-то не нравится на той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все», — сказал он.
Тот путь, который выбрал Сноуден, российский президент не одобрил. В то же время преследования Сноудена со стороны АНБ он тоже считает чрезмерными.
«Конечно, я так считаю, — сказал он. — В этом смысле Сноуден прав».
Путин отметил, что Сноуден поступил так, как считал нужным и что «это его право».
«Но если бы меня спросили, правильно он сделал или нет, мое мнение — нет, неправильно», — сказал он.
Напомним, Сноуден, работая в американских спецслужбах, в июне 2013 года передал секретную информацию АНБ газетам The Guardian и The Washington Post. Материалы касались тотальной слежки за информационными коммуникациями между людьми в разных странах мира.
В США Сноудену, получившему российское гражданство и проживающему в России, предъявлены заочно обвинения в шпионаже.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Сноуден заявил, что АНБ причастна к глобальной кибератаке, осуществленной 12 мая в 74 странах мира.