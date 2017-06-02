Вашингтон, 2 июня, 2017, 08:01 — ИА Регнум. В администрации президента США Дональда Трампа выделено специальное подразделение, в ведении которого будут находиться вопросы, связанные с так называемым «российским вмешательством» в дела государства. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

В новую группу войдут юристы, аналитики и специалисты по связям с общественностью. Им предстоит общаться с журналистами и с теми, кто занимается расследованием «вмешательства Кремля» в президентские выборы 2016 года, включая «контакты» с Москвой помощников Трампа.

Как пояснил газете собеседник, создание спецгруппы освободит остальных сотрудников администрации главы США от «российской повестки», на которую сейчас уходит слишком много времени.

Издание отмечает, что структура такого рода в Белом доме уже существовала. Так, в 1994 году была создана спецгруппа, занимавшаяся исключительно вопросами расследования в отношении 42-го президента США Билла Клинтона.

Напомним, обвинения в адрес Москвы о «влиянии» на выборы в США не раз звучали со стороны американских политиков и спецслужб. В Кремле эти заявления — абсолютно голословные по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — неоднократно отвергали.

Ранее в Вашингтоне был назначен спецпрокурор для расследования «связей» Трампа с Москвой. Расследования также ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.