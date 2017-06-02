Якутск, 2 июня, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Количество народных избранников в Госсобрании Якутии может уменьшится на 6 человек: с 76 до 70-ти. Такие изменения сочли логичными участники заседания дискуссионной площадки регионального парламента, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель постоянного комитета Госсобрания по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

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На встрече было высказано мнение, что в представительных органах любого уровня не должно быть более 40% представителей одной партии, а в Госсобрании республики оптимальное число депутатов — 70 человек. Кроме того, избирать 50 из них предлагается по одномандатным округам («они все же ближе к избирателю»), и только 20 по партийным спискам.

«Горячая дискуссия разгорелась по поводу ответственности депутатов, — пояснил Виктор Фёдоров. — Не секрет, что некоторые народные избранники, будь то в Ил Тумэне или на муниципальном уровне, проявляются лишь в период избирательных кампаний, а потом пять лет их не видно и не слышно. Считаю, что должен быть разработан механизм оценки деятельности депутатов. И, если народный избранник не работает, должен быть механизм его отзыва».

Однако, как отметил, комментируя предлагаемые перемены, кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, большое количество одномандатников может привести к перекосу: «ЕР вообще будет иметь подавляющее большинство, так как в одномандатных округах они победят, выйдут только единицы из других партий».

Ещё одна инициатива по оптимизации работы Госсобрания, высказанная на дискуссионной площадке — сделать так, чтобы ключевые посты в парламенте занимали именно одномандатники. При этом председателей постоянных комитетов и комиссий должно стать меньше (не более 7 человек вместо 13-ти) для сохранения равенства между депутатами и экономии бюджета.

«Ил Тумэн не должен быть «печатной машиной» законов. На дискуссионной площадке выступил депутат Владимир Членов. Он сказал, что ни один из 22-х законов, принятых Ил Тумэном и Верховным Советом Якутии в отношении коренных народов Севера, не работает. Аналогичная ситуация и по многим другим законам. Тогда зачем нам нужны нормы, у которых нет инструмента реализации? Я за то, чтобы мы отменяли такие законы, убирая лишние бюрократические препоны», — также прокомментировал Виктор Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госсобрание Якутии будут проходить осенью 2018 года.