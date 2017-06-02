Вашингтон, 2 июня, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой возобновить запрет на въезд в страну гражданам из шести мусульманских стран, сообщает 2 июня GeoTV.

William Warby Статуя Свободы. Нью-Йорк

Этот шаг последовал после того, как 25 мая окружной апелляционный суд в Ричмонде в очередной заблокировал указ президента.

«Мы обратились в Верховный суд, чтобы услышать его мнение относительно указа президента Трампа», — заявили пресс-секретарь министерства юстиции США Сара Исгер Флорес.

«Указ президента Трампа осуществлен в пределах его полномочий, с целью защитить наш народ от терроризма», — добавила пресс-секретарь.

Для утверждения в силе указа президента необходимо пять из девяти голосов верховных судей. Пять судей Верховного суда исповедуют консервативные взгляды. Последнее назначение в этот орган произошло 10 апреля 2017 года, консервативный судья Нил Горсач был утвержден Сенатом по представлению президента Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп своим указом в начале марта запретил въезд на территорию страны гражданам шести мусульманских стран, в числе которых Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан. Однако данный указ не вступил в силу ввиду противодействия ему некоторых судебных инстанций.