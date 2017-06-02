Пермь, 2 июня, 2017, 08:00 — ИА Регнум. В Перми перед судом предстанет экс-председатель городского комитета по физической культуре и спорту. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю, расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника завершено и в ближайшее время поступит в суд.

Суд

Экс-глава комитета горадминистрации обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в сметную документацию строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Обвинской в Перми были внесены необоснованные изменения. Они касались увеличения стоимости металлоконструкций и исключения затрат на часть предусмотренного проектно-сметной документацией оборудования. В результате сметная стоимость строительства объекта выросла. Изменения внесли по распоряжению чиновника, заявляет следствие.

Бюджету Пермского края причинен ущерб в размере более 1,5 млн рублей и бюджету города Перми в размере более 26,4 млн рублей. С занимаемой должности чиновник уволен.

Стоит отметить, что в 2016 году в центре коррупционного скандала оказался министр физкультуры и спорта Пермского края Павел Лях. Он подозревается также в превышении должностных полномочий. По версии следствия, 2 ноября 2015 года глава министерства подписал акт приемки выполненных работ, касающихся реконструкции стадиона «Динамо» в центре Перми на сумму около 45 млн руб. По данным управления федерального казначейства в Пермском крае, смета была завышена на сумму около 30 млн рублей.