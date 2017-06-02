Петропавловск-Камчатский, 2 июня, 2017, 07:55 — ИА Регнум. После выброса на вулкане Ключековской, по оценкам специалистов, пепловый шлейф мог достигнуть Петропавловска-Камчатского. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, выпадения частиц пепла в населенных пунктах Камчатки не зафиксировано.

Jesse Allen, NASA Ключевская Сопка

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«Если бы он и выпал, то его концентрация была бы невелика — до 0,01 грамм на 1 кубический метр. Такое содержание не опасно для населения. Но пепловый шлейф рассеялся, не достигнув столицы региона», — сообщили в МЧС.

Выброс на вулкане Ключевской был зафиксирован днем, 2 июня. Высота столба составила примерно 6 км, а шлейф от него протянулся более чем на 150 км.

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Вулкан Ключевская сопка, который извергался на Камчатке в 2016 году несколько месяцев, считается самым высоким (4750 метров) действующим вулканом Евразии.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Камбальный на Камчатке, который удивил всех вулканологов в мире своим взрывным извержением в конце марта, прекратил активную деятельность в мае. Он не проявлял активность несколько столетий. В современной истории не было ни одного его извержения. Поэтому он привлек к себе внимание вулканологов со всего мира.