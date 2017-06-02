Калининград, 2 июня, 2017, 07:53 — ИА Регнум.

Руководство торговой сети «Вестер», владельцем которой является депутат Калининградской облдумы Олег Болычев, обвинил Сбербанк России в «фактически «рейдерском» поведении». Такой вывод следует из ответов на вопросы СМИ, опубликованных накануне на подконтрольном «Вестеру» интернет-ресурсе «Русский Запад».

R39.fssprus.ru Калининградские приставы изымают в «Вестере» наличку

«Со «Сбербанком» была 5-летняя кредитная линия, в рамках которой он ежегодно должен был лонгировать кредит под 10,5%, — говорится в сообщении. — В 2015 году, в связи с финансовым кризисом, «Сбербанк» стал понуждать нас поднять ставку до 24%, мы отказались. Тогда «Сбербанк» отказался предоставлять очередной транш для гашения старого, а предложил либо дефолтить, либо реструктуризировать кредит путем подписания мирового соглашения в своем «карманном» третейском суде».

ИА REGNUM напоминает, что несколько дней назад судебные приставы провели масштабную операцию по изъятию денег из шести супермаркетов «Вестера» в Калининграде. По данным УФССП, в производстве ведомства находятся судебные решения о взыскании с «Вестера» 356 млн рублей задолженности. Примерно такая же сумма фигурирует в ответе руководства ритейла.

«К апрелю 2017 года кредит («Сбербанку») с 850 млн рублей был нами погашен до 350 млн рублей, — говорится в сообщении. — «Вестер» вышел с предложением реструктурировать остаток долга и перераспределить заложенную недвижимость в целях наиболее рационального его использования. Последовал категорический отказ, никакие разумные предложения и доводы даже не выслушивались. Были десятки встреч — безрезультатно».

«Наши действия в ответ на такое, мы считаем, фактически «рейдерское» поведение Сбербанка — оперативно реализовать активы компании, что позволит выкупить долг. Не допустить дефолта и банкротства», — заключили в ГК «Вестер».

Компания «Вестер» была создана в Калининграде в 1989 году под руководством заведующего отделом калининградского обкома Комсомола Олега Болычева.