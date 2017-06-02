Вашингтон, 2 июня, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Лишения допуска к секретной информации Джареда Кушнера — зятя американского президента Дональда Трампа — потребовали конгрессмены от Демократической партии. Соответствующее заявление опубликовал на своем сайте конгрессмен Джеррольд Надлер.

Lori Berkowitz Джерад Кушнер

«Недавние сообщения о многочисленных контактах Джареда Кушнера с российскими агентами, которую господин Кушнер не указал в документах для допуска, является тревожным знаком отказа администрации быть честной и прозрачной с американским народом, — говорится в сообщении. — Допуск мистера Кушнера к секретной информации должен быть немедленно отменен».

Обращение с призывом о лишении допуска направили в американскую администрацию около 50 конгрессменов.

Кроме того, подписанное тремя конгрессменами (Зои Лофгрен, Патриком Лихи, и Джоном Конйерсом) письмо поступило к руководителю компании компании Kushner Companies. Авторы послания потребовали объяснить им сообщения о том, что эта организация могла воспользоваться служебным положением Кушнера для привлечения инвестиций по федеральной иммиграционной программе.

Напомним, речь идет об информации, которую сообщило Reuters по поводу участия Кушнера в инвестпроектах, связанных с Китаем.