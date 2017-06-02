Киев, 2 июня, 2017, 07:42 — ИА Регнум. «Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка «Киев» Амину Акуеву и её мужа, экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, нападение на Акуеву и Осмаева совершил мужчина, который представился журналистом и заранее договорился с супругами о встрече. Когда те сели в автомобиль, злоумышленник достал пистолет Глок и выстрелил в Осмаева. Акуева ранила стрелка из своего пистолета Макарова. Обоих раненых госпитализировали.

По основной версии, покушение на Осмаева было совершено из-за его «патриотической позиции». Уголовное дело возбуждено по статье 115 УК Украины о покушении на убийство двух и более лиц.

Напомним, 1 июня директор департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил о том, что на Подоле в Киеве совершено покушение на «на патриотов Украины, участников АТО» Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Как сообщало ИА REGNUM, выходца из Чечни Адама Осмаева задержали в Одессе в начале 2012 года по подозрению в совершении взрыва на улице Тираспольской. Тогда в квартире, которой пользовался Осмаев и его подельники Руслан Мадаев и Илья Пьянзин, случайно взорвалось самодельное взрывное устройство.

Мадаев погиб при взрыве, а Пьянзин рассказал, что группа готовила покушение на Владимира Путина, тогда занимавшего пост главы правительства РФ, и главу Чечни Рамзана Кадырова. В показаниях Осмаева говорилось, что заказчиком покушения на Путина являлся лидер северокавказских боевиков Доку Умаров.

Осмаев являлся фигурантом нескольких дел, однако позже в отношении него остались три обвинения, в числе которых — незаконное изготовление взрывчатых веществ. В ноябре 2014 года Осмаев был признан виновным, однако его освободили в зале суда. Суд счел, что подсудимый отбыл достаточное наказание на этапах следствия.

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