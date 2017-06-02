Вашингтон, 2 июня, 2017, 07:37 — ИА Регнум. «Белый дом серьезно обдумывал отмену санкций в одностороннем порядке», — заявил Фрид.

torange.biz Санкции против России

По его словам, в те дни он получал множество звонков от чиновников с просьбами воспрепятствовать действиям новой администрации.

«Пожалуйста, Боже мой, не могли бы вы это остановить?!» — сказал Фрид, передовая слова обеспокоенных чиновников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине.

Сперва США и ЕС ввели ограничительные меры против отдельных российских компаний и физических лиц. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против страны.

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