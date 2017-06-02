Лондон, 2 июня, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом пишет издание L'Equipe.

Килиан Санми Мбаппе Лоттин

По информации издания, «Арсенал» предложил чемпиону Франции €100 млн за переход футболиста.

Мбаппе был признан лучшим молодым игроком сезона в чемпионате Франции. В минувшем сезоне он провел на поле 29 матчей, из них в 17 матчах он вышел в стартовом составе. На его счету 15 голов и 8 результативных передач. Мбаппе занял пятое место в списке бомбардиров чемпионата Франции.

Напомним, что ранее многие европейские клубы предлагали контракты Мбаппе. Среди них мадридский «Реал», французский «ПСЖ», а также «Ливерпуль». По сообщениям некоторых СМИ, нападающий уже согласился на переход в «Реал», однако до сих пор его переход не состоялся.