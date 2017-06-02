Бремен, Германия, 2 июня, 2017, 07:36 — ИА Регнум. В Бремене 1 июня завершилась трехдневная конференция по защите окружающей среды, ключевым вопросом для обсуждения было загрязнение Мирового океана, сообщает Der Merkur.

Тихий океан

В обсуждении проблем окружающей среды приняли участие опытные ученые, специалисты, экологи и исследователи из всех стран «Большой двадцатки».

«От 8 до 10 млн тонн пластмассы ежегодно попадает в воды Мирового океана», — отметила проблемы министр окружающей среды ФРГ Барбара Хендрикс.

В ходе трехдневной конференции экологи ставили перед собой задачу разработать общий план по предотвращению загрязнения вод океана.

По оценкам экспертов, 140 млн тонн пластмассы загрязняют сегодня Мировой океан.

Хендрикс призвала разработать план по переработке пластмассы и создать надлежащие условия во всех странах для ее утилизации.

«Каждая страна должна взять на себя ответственность», — добавила она.

Согласно исследованиям, большая часть мусора поступает в океан «нефильтрованным» путем, то есть пластмасса скапливается в реках и озерах, и бесконтрольно попадает в воды Мирового океана.

Другой проблемой является содержание жидкого пластика в косметических средствах, которыми пользуется каждый человек.

Представители G20 также признали, что на них лежит ответственность за загрязнение, поэтому договорились «действовать сообща» в рамках борьбы с загрязнением Мирового океана: оповещать друг друга об успехах в борьбе с загрязнением вод и делиться опытом.

Особенно это актуально тогда, когда США объявили о выходе из Парижского соглашения по климату, пишет издание.