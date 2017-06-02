Вашингтон, 2 июня, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Запланированный запуск корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС) был отложен, сообщила американская компания SpaceX.

Spacex.com Стартовая площадка ракеты-носителя Falcon 9

Старт отложен из-за плохой погоды. Ракета-носитель Falcon 9 будет запущена 3 июня.

«Отходим от первоначального плана в виду молний. Возможность резервного запуска будет в субботу, 3 июня в 17:07 по времени Восточного побережья США», — сообщили в компании.

Отметим, что перенос произошел непосредственно перед стартом.

Напомним, ракета-носитель стартует с мыса Канаверал (штат Флорида, США). Космический корабль Dragon доставит на МКС груз массой порядка 2,7 тонн (продукты питания, материалы и оборудование для экспериментов).

В состав груза входят приборы для измерения периодичности рентгеновского электромагнитного излучения нейтронных звезд и испытания новейшей технологии навигации.

Falcon 9 — многоразовая ракета-носитель компании SpaceX, основанной в 2002 году Илоном Маском. Первый запуск произошел в 2015 году.

Ракета выводит на орбиту не только корабль Dragon, но и геостационарные коммерческие спутники связи, научно-исследовательские космические аппараты.

Запуск Falcon 9 проводится с мыса Канаверал, где располагается американский Космический центр Кеннеди, и с базы Ванденберг (штат Калифорния, США).