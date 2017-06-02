Якутск, 2 июня, 2017, 07:45 — ИА Регнум. В Якутии отклонены 36% поступивших заявлений на гектары, а землю получили пока только 12% желающих. Такие данные на 1 июня опубликовало министерство имущественных и земельных отношений Якутии, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Желание получить большой участок земли в республике изъявили 17 919 человек, а договора заключены пока только с 2 215. Ещё 2 392 гектара будут выданы, 2971 — находится на подписи у граждан, 6 496 заявлений отклонено и 803 — на рассмотрении.

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Профильным ведомствам республики, курирующим раздачу земель, уже пришлось оправдываться перед федералами за слишком медленную работу по заявлениям на получение дальневосточного гектара и большое число отказов, рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального общественного движения «СИР» (Земля) Иван Степанов.

Теперь в органах власти объясняют причины отказов и проводят разъяснительную работу с гражданами, чтобы сократить число отклонённых заявлений. В частности, департамент охраны лесов, который выполняет раздачу земель лесного фонда, жалуется на острую нехватку кадров.

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«Фактически всеми вопросами по федеральному закону 119-ФЗ занимается только 3 специалиста, что не позволяет оперативно обрабатывать поступающие заявки, готовить договора и так далее. Также существует проблема материального характера: устаревшая компьютерная техника и нехватка финансового обеспечения для приобретения расходных материалов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сроки рассмотрения заявок пытаются сократить, привлекая на работу сотрудников других отделов департамента и студентов, проходящих производственную практику. Эту меру в департаменте называют вынужденной, но надеются, что таким образом удастся уменьшить нагрузку на специалистов отделов земельных отношений и сократить количество просроченных заявлений.

Что касается отклонения заявок, то такие решение курирующим леса ведомством принимались в отношении 845 заявителей (около 18% от числа поступивших заявок), из них 56 были оформлены неправильно. Заявители очень часто не прикладывают свидетельство о рождении ребенка, забывают в заявлении указать адрес места жительства, контактные данные, электронную почту.

«Мы всегда идем на встречу нашим заявителям в таких случаях, звоним им с просьбой донести недостающие документы. Прежде чем принять решение об отказе, например, по причине пересечения границ земельных участков, мы выходим на связь с заявителем, предлагаем изменить границы испрашиваемого земельного участка», — заверила заместитель руководителя отдела использования лесов Варвара Фёдорова.

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Министерство имущественных отношений после претензий со стороны федцентра по поводу большого числа отказов и слишком медленной раздачи гектаров даже провело специальный семинар. На нём тем, кому не дали землю, объясняли причины отказов, аргументируя их статьями закона о дальневосточном гектаре.

Распространены возвраты заявлений в связи с наложением границ испрашиваемого участка на принадлежащую гражданину или муниципальному образованию землю. Якутянам напомнили, что при таких отказах скорректировать размеры расположения уже невозможно, и нужно подавать новое заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, наличие сложностей, возникших с раздачей гектаров в Якутии, ранее констатировали депутаты, общественники и прокуратура. Уполномоченные ведомства не успевают обрабатывать большой поток заявок, штат сотрудников просят увеличить. Кроме того, участки долгое время отображались в федеральной информационной системе с большим смещением из-за неправильно применённого Росреестром коэффициента перерасчёта координат местного значения в географические.

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