Вашингтон, 2 июня, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) США направили в Великобританию стратегические бомбардировщики B-52 и 800 летчиков для участия в серии учений стран Североатлантического альянса, которые будут проходить вдоль российских границ, в частности на Балтике и в Арктике. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу ВВС США.

af.mil B-52

«Учения с союзными государствами и партнерами улучшат координацию между странами и позволят ВВС США выстроить прочные взаимоотношения, необходимые для противостояния широкому кругу глобальных проблем», — отмечается в сообщении ВВС страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Балтийском море стартовали крупнейшие в 2017 году военно-морские учения НАТО «Балтопс» (аббревиатура от Baltic Operations). В щецинский порт (Польша) зашло в общей сложности более 50 военных кораблей из 14 стран НАТО: США, Германии, Британии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

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