Южно-Сахалинск, 2 июня, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Семейство медведей, расположившееся на постоянное «место жительства» вблизи сахалинского села Весточка, вынудило местные власти перенести работу детского лагеря «Школа безопасности» на сентябрь, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alexas_Fotos Медведи

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Заблаговременно, до старта летней оздоровительной кампании, министерство образования Сахалинской области подало заявку в министерство лесного и охотничьего хозяйства на предмет обследования территорий, где располагаются летние детские лагеря. Цель — выявить опасное соседство хищников. Охотоведы из лесничества Южно-Сахалинска сообщили тревожную новость: неподалеку от села Весточка они обнаружили маленького медвежонка. Малыш резвился на лужайке, а почуяв людей, убежал. Несколько позже, в непосредственной близости от лагеря, охотоведы обнаружили 20-сантиметровый след крупного медведя. По расчетам специалистов, вес зверя может достигать 600 килограммов, сообщило ИА Сахалин и Курилы.

Представители лесничества предупредили министерство образования, что в данном районе зафиксирована лежка медвежьей семьи, отметив, что медведей можно, конечно, отпугнуть, в крайнем случае, отстрелить, если звери агрессивны, но рисковать детьми никто не станет, и лагерь лучше не открывать.

В минобразования приняли решение перенести «Школу безопасности» на сентябрь.

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Как отметили в региональном министерстве образования, «Школу безопасности» проводят в различных местах Сахалина. Несколько раз лагерь работал возле села Весточка и пребывания медведей там не фиксировали.

«Школа безопасности» — очень популярный у сахалинской детворы лагерь. В течение недели дети под руководством опытных инструкторов живут в походных условиях, в палатках, преодолевают полосу препятствий, проходят «маршрут выживания», учатся ориентироваться на местности, познают основы поисково-спасательных и пожарных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, весна и начало лета и осени на Дальнем Востоке всегда сопровождаются «медвежьей угрозой». В октябре 2015 года взрослый медведь пришел в торговый центр в столице Хабаровского края. В 2016 году обитатели садового товарищества под Хабаровском обнаружили в сарае пьяную медведицу: животное наелось забродивших груш, опьянело и улеглось спать.