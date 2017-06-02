Челябинск, 2 июня, 2017, 06:56 — ИА Регнум. Высокоскоростная магистраль «Екатеринбург — Челябинск» будет построена уже к 2023 году. Уверенность в этом излучил губернатор Южного Урала Борис Дубровский на Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Artetour.ru Екатеринбург

Отметим, эти сроки не стали новостью для общественности. Такая же дата была известна ещё в 2016 году. Изначально предполагалось, что ВСМ построят к 2020 году. Но потом этот достаточно смелый срок был изменён. В 2018 году стороны намерены подписать концессионное соглашение. И после этого планируется начать работы.

Проект реализуется на условиях государственно-частного партнёрства. Часть экспертов полагают, что он убыточен и бесперспективен. Впрочем, после того, как инициаторы строительства сместили акценты в перевозке с пассажиров на грузы, возражений стало меньше. А в марте к хозяйственному партнёрству «Уральская скоростная магистраль» (УСМ) официально присоединилась Свердловская область.

Также идёт поиск частных инвесторов. Всего проект потребует 165 млрд рублей.