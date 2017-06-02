ВСМ «Екатеринбург — Челябинск»: построят ли дорогу к 2023 году
Челябинск, 2 июня, 2017, 06:56 — ИА Регнум. Высокоскоростная магистраль «Екатеринбург — Челябинск» будет построена уже к 2023 году. Уверенность в этом излучил губернатор Южного Урала Борис Дубровский на Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Отметим, эти сроки не стали новостью для общественности. Такая же дата была известна ещё в 2016 году. Изначально предполагалось, что ВСМ построят к 2020 году. Но потом этот достаточно смелый срок был изменён. В 2018 году стороны намерены подписать концессионное соглашение. И после этого планируется начать работы.
Проект реализуется на условиях государственно-частного партнёрства. Часть экспертов полагают, что он убыточен и бесперспективен. Впрочем, после того, как инициаторы строительства сместили акценты в перевозке с пассажиров на грузы, возражений стало меньше. А в марте к хозяйственному партнёрству «Уральская скоростная магистраль» (УСМ) официально присоединилась Свердловская область.
Также идёт поиск частных инвесторов. Всего проект потребует 165 млрд рублей.